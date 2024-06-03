تواصل تنظيم الايام التحسيسية حول سبل تكوين الشركات الاهلية وما تتمتع به من امتيازات

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يتواصل بولاية قبلي، تنظيم سلسلة من الايام التحسيسية الرامية الى دفع نسق احداث الشركات الاهلية، خاصة بالمعتمديات التي لم تشهد الى حد الان تكوين مثل هذه الشركات، وفق المدير الجهوي للتشغيل والتكوين المهني عثمان المحمودي



واوضح المحمودي لصحفي "وات" ان الايام التحسيسية، تهدف الى التعريف بسبل تكوين الشركات الاهلية، التي تمثل منوالا جديدا للتنمية يتطلب الدعم والمرافقة خلال مرحلة الاحداث، مشيرا الى انه تم الاسبوع المنقضي، تنظيم ايام تحسيسية بكل من معتمدية دوز الشمالية ومعتمدية دوز الجنوبية ومعتمدية سوق الاحد، ليتم خلال الاسبوع الجاري تنظيم يوم تحسيسي بمعتمدية الفوار بمشاركة مختلف الاطراف المتدخلة على غرار البنك التونسي للتضامن وهياكل المساندة وعدد من الادارات الجهوية.





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واضاف ان الايام التحسيسية، تتضمن عرضا يعرف بالشركات الاهلية المحلية والجهوية، واهداف ومبادىْ انشائها وخصوصية كل صنف منها، الى جانب هيكلة الشركات الاهلية، وكيفية توزيع الارباح، مع التركيز على ابراز مراحل التاسيس والامتيازات المتاحة لها من قبل الدولة، خاصة منها الاعفاء من الضرائب والرسوم المستحقة لمدة 10 سنوات، وانتفاعها بالامتيازات الجاري بها العمل بالنسبة للصندوق الوطني للتشغيل والامتيازات المرصودة لمختلف القطاعات سواء الفلاحية او الصناعية او قطاع الخدمات.



كما يتضمن اليوم التحسيسي ابراز الطرق التي تتيح للشركات الاهلية الانتفاع بالقروض البنكية، التي قد تصل الى 300 الف دينار، مع فترة سداد تمتد الى 10 سنوات، وفترة امهال بسنتين ونسبة فائدة ب5 في المائة فقط ، عبر الخط المحدث لتمويل هذا النوع من الشركات في اطار الاتفاقية الممضاة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة المالية والبنك التونسي للتضامن