Babnet

قرعة نصف نهائي كاس تونس لكرة السلة - دربي بين الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي وكلاسيكو بين النادي الافريقي والنجم الرادسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665d7a50a6b078.18516477_goefqimnpklhj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 03 Juin 2024 - 09:08 قراءة: 0 د, 24 ث
      
وضعت عملية القرعة الخاصة بالدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة السلة للاكابر التي جرت في برنامج "الاحد الرياضي" على قناة الوطنية الاولى الاتحاد المنستيري حامل لقب النسخ الاربع الاخيرة في مواجهة جاره النجم الساحلي.
ويستضيف النادي الافريقي في الدور نصف النهائي الثاني النجم الرادسي.
وسيتم تعيين موعد اجراء المباراتين لاحقا.
اما في صنف الكبريات، فستلاقي شبيبة المنازه حاملة اللقب النادي الصفاقسي في حين سيتبارى نادي فتيات بنزرت مع الجمعية النسائية بجمال.
...

وسيقام الدور نصف النهائي يوم 15 جوان الجاري.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288653


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 10:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*