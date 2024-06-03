قرعة نصف نهائي كاس تونس لكرة السلة - دربي بين الاتحاد المنستيري والنجم الساحلي وكلاسيكو بين النادي الافريقي والنجم الرادسي

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وضعت عملية القرعة الخاصة بالدور نصف النهائي لكاس تونس لكرة السلة للاكابر التي جرت في برنامج "الاحد الرياضي" على قناة الوطنية الاولى الاتحاد المنستيري حامل لقب النسخ الاربع الاخيرة في مواجهة جاره النجم الساحلي.

ويستضيف النادي الافريقي في الدور نصف النهائي الثاني النجم الرادسي.

وسيتم تعيين موعد اجراء المباراتين لاحقا.

اما في صنف الكبريات، فستلاقي شبيبة المنازه حاملة اللقب النادي الصفاقسي في حين سيتبارى نادي فتيات بنزرت مع الجمعية النسائية بجمال.



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وسيقام الدور نصف النهائي يوم 15 جوان الجاري.

