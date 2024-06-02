جندوبة: الاحتفاظ بستة أشخاص على ذمة البحث إثر مقتل شاب بعد رميه من طابق علويّ لبناية

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أذن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بعد ظهر الأحد بالاحتفاظ بستة أشخاص، لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، على إثر مقتل شاب فجر اليوم بإحدى الشقق المخصصة للإيجار بإحدى مدن الجهة وفق ما أوضحه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالجهة صلاح الدين الراشدي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأضاف الراشدي أن النيابة العمومية أذنت في ساعة متأخرة من ليلة البارحة وبداية اليوم الأحد على إثر إعلامها بالجريمة، بفتح بحث تحقيقي ضد عدد من الأشخاص، وكل من عسى أن يكشف عنه البحث، طبق الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية وهو ما استوجب تحول أحد مساعديه صحبة قاضي التحقيق في ساعات الفجر الأولى من الأحد على عين المكان ومعاينة مكان الجريمة وجثة القتيل قبل أن يأذن القاضي المتعهد بعرضها على التشريح الطبي.





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وأشار في التصريح ذاته إلى أن الأبحاث الأولية التي تعهدت بها فرقة الشرطة العدلية بطبرقة والتقرير الطبي، كشفا أن عملية الرمي من علوّ، التي حصلت إثر سهرة ليلية بين مجموعة من الشباب، هي السبب الرئيسي التي تسببت في وفاة الضحية، وأن من بين المحتفظ بهم ابن صاحب الشقة.

ووفق ما تضمنته الأبحاث الأولية فقد تم الاحفاظ أيضا بفتاتين.