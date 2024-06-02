الرابطة1... الاولمبي الباجي يفوز على اتحاد بن قردان 2-1 وينفرد مجددا بالصدارة تونس 2

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انفرد الاولمبي الباجي مجددا بصدارة ترتيب مجموعة مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بفوزه على ضيفه اتحاد بن قردان بنتيجة 2-1 اليوم الاحد في ختام مباريات الجولة الثالثة عشرة.

وبادر ربيع الحمري بقص شريط الاهداف لفائدة الاولمبي الباجي منذ الدقيقة التاسعة قبل ان يدرك اتحاد بن قردان التعادل بواسطة ايوب مشارق في الدقيقة 26. ومنح احمد العمري نقاط الفوز لفريق عاصمة السكر بهدف ثان في الدقيقة 68.

ورفع الاولمبي الباجي بفضل هذا الانتصار الثاني على التوالي رصيده الى 27 نقطة في الصدارة على بعد 3 نقاط من ملاحقه المباشر النادي البنزرتي بينما توقف رصيد اتحاد بن قردان الذي كان قد ضمن بقاءه عند 19 نقطة في المركز الخامس شراكة مع نجم المتلوي الذي سيكون على موعد مع مواجهة مصيرية خلال الجولة الرابعة عشرة والاخيرة المقررة يومي 14 و15 جوان الجاري خارج ارضه امام مستقبل سليمان صاحب المركز السابع برصيد 18 نقطة للتعرف على هوية الفريق الثاني المصاحب لمستقبل المرسى الى الرابطة المحترفة الثانية.





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الاحد 2 جوان 2024

ملعب مجاز الباب

الاولمبي الباجي 2 ربيع الحمري (9) احمد العمري (68)

اتحاد بن قردان 1 ايوب مشارق (26)



السبت 1 جوان 2024

ملعب المرسى (دون حضور جمهور)

مستقبل المرسى 2 نزار الشميسي (6) محمد الصادق نغازو (87)

النادي البنزرتي 2 طيب بن زيتون (23) فراس بن عثمان (60)

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين 0

مستقبل سليمان 2 محمد امين طريطر (68 ض ج) جاسم بن كيلاني (78)

ملعب المتلوي

نجم المتلوي 1 حمزة اللطيفي (88 ض ج)

قوافل قفصة 1 الصادق بن سالم (45)



الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- الأولمبي الباجي 27 13 7 3 3 19 8

2- النادي البنزرتي 24 13 5 5 3 15 10

3-قوافل قفصة 21 13 5 4 4 10 9

--اتحاد تطاوين 21 13 5 4 4 11 14

5- اتحاد بن قردان 19 13 4 3 6 11 13

-- نجم المتلوي 19 13 4 4 5 13 15

7- مستقبل سليمان 18 13 6 0 7 11 13

8- مستقبل المرسى 13 13 4 1 8 11 19 /نزل الى الرابطة الثانية/