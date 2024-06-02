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أريانة - رفع 1460 طنا من الأتربة وفضلات البناء خلال حملة استثنائية للنظافة برواد

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Publié le Dimanche 02 Juin 2024 - 17:41 قراءة: 0 د, 27 ث
      
تمكنت بلدية رواد في إطار حملة الجهوية الإستثنائية للنظافة بالإشتراك مع بلديات اريانة وسكرة وقلعة الاندلس من إزالة عدد من المصبات العشوائية ورفع حمولة 73 شاحنة ثقيلة من الأتربة وفضلات البناء يناهز وزنها 1460 طنا.
كما تولت البلدية ردم المستنقعات الكائنة بمنطقتي النخيلات وحي المطار.
وتهدف هذه الحملات التي انطلقت يوم 21 ماي وشملت عدادا من أنهج وأحياء رواد الى تدعيم أعمال النظافة ومقاومة مظاهر الإخلال بالصحة العامة والمحافظة على الجمالية العمرانية وفق مصدر بلدي.
وستتواصل التدخلات في اطار الحملة الجهوية المشتركة للنظافة لتشمل مختلف المناطق التي تتطلب التدخل.
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