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منتدى الاعمال حول المنتج المحلي التونسي ايام 10 و 11 جويلية بروما

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Publié le Dimanche 02 Juin 2024 - 17:06 قراءة: 0 د, 30 ث
      
سيخصص حدث مهني ينعقد بروما ايام 10 و 11 جويلية ،للمنتج المحلي التونسي، وذلك ببادرة من مركز تنمية الصادرات، عبر مكتبه بروما، وبالشراكة مع سفارة تونس بروما ومشروع تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية والمحلية للأسواق.

ويشمل برنامج المنتدى، تنظيم لقائات اعمال وحصص تذوق علاوة على زيارات ميدانية.
وتتمثل المواد المعروضة في مشتقات التمور (مسحوق، خل، عصير، تمور محشية...) وفي الرمان ومشتقاته (خل، عصير، مسحوق القشور...( وفي الغلال والطماطم المجففة إضافة إلى الأرض شوكي الطازج ونصف المحول والهريسة التقليدية.
...


ويوفر هذا الموعد فرصة فريدة للشركات التونسية الباحثة عن شركاء تجاريين وصناعيين في ايطاليا والساعية إلى عقد شراكات استراتيجية، وفق مركز تنمية الصادرات.


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