Babnet

اعلام برياح قوية مثيرة للرمال والاتربة بالجنوب ليل الأحد ويوم الإثنين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6416d1fc06e208.59774385_imjhloqgfpnke.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 02 Juin 2024 - 14:12 قراءة: 0 د, 17 ث
      
يتميز الوضع الجوي خلال ليل الاحد 2 جوان ويوم غد الإثنين 3 جوان 2024 ، بهبوب رياح قوية بالجنوب تتراوح سرعتها بين 40 و 60 كلم /س وتصل مؤقتا الى 80 كلم/س، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، الأحد.
وتكون هذه الرياح في شكل هبات مثيرة محليا للرمال والأتربة مما يتسبب في إنخفاض مدى الرؤية الأفقية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288634


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 14:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*