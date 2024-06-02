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اعلام برياح قوية مثيرة للرمال والاتربة بالجنوب ليل الأحد ويوم الإثنين
الأحد 02 جوان 2024 | 25 ذو القعدة 1445
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