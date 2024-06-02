اعلام برياح قوية مثيرة للرمال والاتربة بالجنوب ليل الأحد ويوم الإثنين

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يتميز الوضع الجوي خلال ليل الاحد 2 جوان ويوم غد الإثنين 3 جوان 2024 ، بهبوب رياح قوية بالجنوب تتراوح سرعتها بين 40 و 60 كلم /س وتصل مؤقتا الى 80 كلم/س، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، الأحد.

وتكون هذه الرياح في شكل هبات مثيرة محليا للرمال والأتربة مما يتسبب في إنخفاض مدى الرؤية الأفقية.