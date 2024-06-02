سليانة: انطلاق فعاليات المهرجان الوطني للفروسية والرماية وحب الملوك

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إنطلقت مساء أمس السبت فعاليات المهرجان الوطني للفروسية والرماية وحب الملوك بمعتمدية مكثر من ولاية سليانة لتتواصل إلى غاية يوم 9 جوان الجاري.



وبين عضو بهيئة المهرجان حمدي بن ربيحة في تصريح اليوم الأحد لصحفية (وات) بالجهة أنه تم دمج الدورة العاشرة لمهرجان الفروسية والرماية مع مهرجان حب الملوك نظرا لتشابههما وتزامنهما مع ذروة إنتاج حب الملوك التي تمتد من أواخر شهر ماي إلى غاية 20 جوان الجاري.





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وأضاف في نفس السياق ان التظاهرة تضم فقرات متنوعة مختلفة بما في ذلك عروض موسيقية (تحييها الفنانتين ليلى عزيز وفوزية الكافية) و عروض طائرات شراعية بالاشتراك مع الجمعية التونسية للطيران والجمعية التونسية للطائرات الورقية.



وأشار بن ربيحة إلى أن الاختتام سيكون بإحدى ضيعات حب الملوك بمنطقة السوالم داعيا كافة المواطنين سواء من ولاية سليانة أو من الولايات المجاورة إلى حضور فعاليات المهرجان والتعرف على التراث المادي واللامادي لمعتمدية مكثر.