نابل: انتشال جثة طفل غرق في شاطئ قربة

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تمكّن أعوان الحماية المدنية بعد ظهر أمس السبت، من انتشال جثة طفل مات غرقا بشاطئ مدينة قربة من ولاية نابل، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية بنابل العميد مراد المشري في تصريح لصحفية (وات) بالجهة.



وأضاف العميد مراد المشري، صباح اليوم الأحد، أن الطفل هو أصيل مدينة قربة ويبلغ من العمر 13 سنة وقد تم نقله إلى المستشفى المحلي بقربة، مشيرا إلى أن عملية البحث من قبل مصالح الحماية المدنية استغرقت وقتا طويلا ليتم العثور على جثته بعد أن جرفها التيار بعيدا عن مكان الغرق.