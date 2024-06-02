<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665c5c0acd00a2.19713292_injlhfgpkeomq.jpg width=100 align=left border=0>

نظم "تحالف أنصار الوطن" الأحد بالعاصمة لقاء وطنيا للنقاش مع مختلف قياداته وهياكله الجهوية من أجل صياغة قانون داخلي "لهذه الحركة المختلفة عن التشكيلات الحزبية القديمة المنغلقة"، وفق ما أعلن الناطق الرسمي لهذا التحالف سهيل النمري.





وأوضح النمري أن هذا التحالف ليس تنظيما جديدا بل هو تجميع لعدد من الحركات المدنية الموجودة على الساحة والتي شاركت في الاستحقاقات السابقة مضيفا أنه جاء لتحقيق رغبة مشتركة في توحيد الجهود وتقريب مختلف الأطراف ضمن "تشكيل جديد خارج مربع التفكير المنغلق للأحزاب السياسية القديمة"، وفق تعبيره.



...



وأضاف أن مختلف مكونات هذا التحالف طالبت في أكثر من مناسبة بتنقيح قانون الأحزاب في إتجاه فتح أبواب جديدة للفكر السياسي في البلاد وخلق إمكانية تكوين "حركات اجتماعية بمنطق يتمازج فيه الفكر السياسي بالمدني" ، معتبرا" أن الأحزاب السياسية بالطريقة القديمة فقدت مصداقيتها ولم يعد لها أدوات النجاح أو القدرة على أداء مهمتها كجسم وسيط" حسب تعبيره.

ولفت النمري إلى أنه لا يمكن العيش دون تشكيل مدني يشارك في تقديم المقترحات والنقاش مع مؤسسات الدولة التي لا يمكن التعامل معها بشكل فردي، مؤكدا على ضرورة التفكير في تقديم مشاريع بناءة و التنظم بطريقة أو بأخرى مضيفا في هذا السياق أن " تحالف أنصار الوطن " ليس في معركة أو خصومة مع أي طرف سياسي كما أنه لا يقدم نفسه كناطق رسمي باسم اي مؤسسة من مؤسسات الدولة .



وبخصوص دعمه لرئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية القادمة قال النمري "لا يمكن أن نستبق الأحداث لكن مسارنا واضح وهو دعم مسار 25 جويلية والدفع نحوه ومن المؤكد أنه إذا ما أعلن رئيس الجمهورية عن ترشحه فمن الطبيعي أن نكون وراءه في هذا الاستحقاق ونحن لا نرى شخصا باستثنائه قادرا على مواصلة هذا المسار".



وأوضح تحالف أنصار الوطن الداعم لمسار 25 جويلية في بيان أصدره اليوم أنه "يسعى إلى رص الصفوف عبر تنظيم سياسي اجتماعي بفكر جديد، بناؤه أفقي وأساسه فرق عمل محلية وجهوية وإقليمية ووطنية ومحركه العمل على المشاريع والأفكار البناءة، ..و القطع كليا مع فكرة الأحزاب التقليدية المتكلسة والزعامتية المفرطة ومركزية القرار".

وثمن التحالف في بيانه "القرارات والإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية بهدف القضاء على الفساد وتطهير الإدارة" كما عبر عن "مساندته وتعويله على رئيس الدولة باعتباره الضامن الوحيد لاستكمال بناء المسار التصحيحي للجمهورية الجديدة"، حسب نص البيان.حلا