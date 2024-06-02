بطولة رولان غاروس: التونسي اسكندر المنصوري يودع منافسات الزوجي من الدور الثاني

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ودع التونسي اسكندر المنصوري منافسات الزوجي لبطولة رولان غاروس من الدور الثاني، اثر خسارته أمس السبت وشريكه البريطاني لوك جونسون أمام الثنائي المتكوّن من الفنلندي هاري هيليوفارا والبريطاني هنري باتين بمجموعتين دون رد (تفاصيلها 3-6 و5-7).

وكان الثنائي المنصوري وجونسون تاهل الى الدور الثاني بعد فوزه يوم الجمعة على كل من الفرنسي رومان ارناندو والنمساوي سام ويسبورن بمجموعتين لصفر (تفاصيلهما 6-2 و6-4).