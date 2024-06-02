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رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يحل فجر اليوم الأحد ، بأرض الوطن

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Publié le Dimanche 02 Juin 2024 - 08:25 قراءة: 0 د, 6 ث
      
حلّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، فجر اليوم الأحد ، بأرض الوطن على إثر زيارة الدولة التي أداها إلى جمهورية الصين الشعبية.



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