رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يحل فجر اليوم الأحد ، بأرض الوطن

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حلّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، فجر اليوم الأحد ، بأرض الوطن على إثر زيارة الدولة التي أداها إلى جمهورية الصين الشعبية.









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