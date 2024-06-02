الدعوة الى ضرورة توفير العدد الكافي من السباحين المنقذين المتطوعين بالشواطئ

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دعا المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية تونس فارس الماجري مؤخرا خلال جلسة عمل بمقر الولاية الى ضرورة قيام البلديات بتوفير العدد الكافي من السباحين المنقذين المتطوعين بالشواطئ.



وطالب خلال هذه الجلسة، التي انتظمت للنظر في وضعية السباحين المنقذين المتطوعين في الشواطئ خلال موسم الاصطياف و في وضعية فوهات وأعمدة مياه الإطفاء، بضرورة إيجاد حلول لتحفيز هؤلاء السباحين المنقذين على التطوع والتركز ب 22 نقطة وذلك على طول الشريط الساحلي لولاية تونس.





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وحول وضعية فوهات وأعمدة مياه الإطفاء، شدد فارس الماجري على ضرورة تحمل الهياكل المعنية لمسؤولياتها فيما يتعلق باصلاح الفوهات والأعمدة المعطبة



وتعهد المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالتدخل بالأعمدة التي لا تتوفر بها وكذلك بالنقاط ذات الضغط الضعيف بالإضافة الى تعهد البلديات بالتدخل لصيانة وإصلاح الفوهات والأعمدة المعطبة.



جدير بالاشارة الى ان هذه الجلسة، التي حضرها المدير الجهوي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمراقب الجهوي للمصاريف العمومية بتونس وممثلين عن البلديات مرجع النظر ولاية تونس، تندرج في اطار متابعة توصيات اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها.