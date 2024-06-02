المشهد السياحي بوسط العاصمة يتعزز بوحدتين جديدتين من فئة 4 نجوم

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تعزز المشهد السياحي بوسط العاصمة تونس بوحدتين سياحيتين جديدتين من فئة 4 نجوم من المنتظر ان يتم افتتاحهما بين صائفة 2024 وبداية 2025



وأفاد انس بوخريص المندوب الجهوي للسياحة بتونس الشمالية في تصريح ل(وات) ان الوحدة السياحية الأولى المنتصبة في أول نهج غانا امام أحد المراكز التجارية ستفتح أبوابها في مطلع هذه الصائفة وتتسع ل 97 غرفة وبها 197 سريرا و6 قاعات ندوات على مساحة 235 متر مربعا وتوفر 95 موطن شغل مباشر.





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أما الوحدة السياحية الثانية فتتموقع بالقرب من محطة المترو بالباساج وهي من فئة 4 نجوم وتحتوي على 87 غرفة بطاقة 194 سريرا وتضم قاعات مخصصة للندوات ومن المنتظر ان توفر حوالي 100 موطن شغل مباشر وتبلغ الكلفة الاجمالية لهذه الوحدة في حدود 14 مليون دينار.



واكد انس بوخريص ان البنية التحتية السياحية في وسط العاصمة تونس تحتاج الى وحدات سياحية جديدة خاصة على مستوى توفر القاعات المخصصة للندوات والتظاهرات بمختلف أنواعها تعزيزا لسياحة المؤتمرات التي صارت تشكل أحد نقاط قوة القطاع السياحي وسط العاصمة لافتا الى ان عدد الوحدات السياحية في وسط العاصمة (مصنفة بين نجمتين وخمس نجوم) بلغ حوالي 30 نزلا.



وكشف أيضا انه يتم حاليا تشييد نزلين جديدين بالضاحية الشمالية الأول بضاحية سيدي بوسعيد بطاقة 25 غرفة والثانية بقمرت بطاقة 81 غرفة.



وعن مصير نزل البحيرة الشهير "بالفندق المقلوب" المحاذي لساحة 14 جانفي والمغلق منذ عدة سنوات، فقد كشف المندوب الجهوي للسياحة بتونس الشمالية ان جلسة عمل انعقدت مؤخرا في مقر ولاية تونس جمعت المسؤولين الجهويين والمستثمر الليبي واستقر الراي النهائي على المحافظة على الهيكلة المعمارية القديمة (هرم مقلوب) وترميمه وصيانته كما تم الاتفاق على استغلال محيط النزل لبناء مجمع ترفيهي وتجاري واقامات سياحية.