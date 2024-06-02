الترجي الرياضي : احالة حارس فريق كرة اليد أصيل النملي على لجنة التأديب والانضباط

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أعلن الترجي الرياضي اليوم الأحد احالة حارس فريق كرة اليد أصيل النملي على لجنة التأديب والانضباط وذلك على خلفية ما أتاه امس من سوء سلوك أثناء مباراة الدور النهائي لكأس تونس التي دارت بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس امام النادي الافريقي.

واوضح النادي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انه قرر "احالة حارس فريق كرة اليد أصيل النملي على لجنة

التأديب والانضباط تبعاً لما أتاه من تصرف غير لائق وغير مقبول تجاه زملائه والإطار الفني أثناء مباراة نهائي كأس تونس لكرة اليد التي دارت عشية السبت، وخرقه للقوانين الداخلية وقواعد حسن التصرف" مشيرا الى انه تم إستبعاد اللاعب من حضور مراسم التتويج وقررت الهيئة المديرة إحالته على لجنة التأديب والانضباط لكي تتخذ ما تراه صالحا في شأنه".





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وكان أصيل النملي قد احتج على قرار المدرب المصري باسم السبكي بعدم تشريكه في مباراة نهائي الكأس أمام النادي الافريقي وتعويضه بالحارس محمد صفر قبل ان يغادر القاعة ويلتحق بحجرات الملابس.



يذكر ان الترجي الرياضي توج امس السبت بكاس تونس للعبة بعد فوزه في النهائي على جاره النادي الافريقي بنتيجة 25-21 ليضم لقب الكاس الى البطولة ويتوج بثنائي موسم 2023-2024.

واحرز فريق "الاصفر والاحمر" الكاس رقم 30 في سجله بعد ان توفق الاسبوع المنقضي في الظفر بلقب بطولة النخبة التونسية لكرة اليد رافعا رصيده الى 36 بطولة.