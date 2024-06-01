الرابطة 2 (الجولة 24): نتائج مباريات المجموعة الثانية

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في ما يلي نتائج مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الثانية
السبت 1 جوان 2024
المجموعة الثانية
السبت 1 جوان 2024
ملعب الشابة
هلال الشابة - امل الرقبة 2 - 1 ملعب احمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - مستقبل الرجيش 4 - 1
ملعب جلمة
نسر جلمة - الملعب القابسي 1 - 0
ملعب قابس
مستقبل قابس - اولمبيك سيدي بوزيد 4 - 0
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة - نادي محيط قرقنة 0 - 1
ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي - نادي اولمبيك مدنين 1 - 0
سبورتينغ المكنين معفى
الترتيب
الفريق ن ل
1- الترجي الجرجيسي 54 22
2- مستقبل قابس 50 22
3- هلال الشابة 35 23
4- الملعب القابسي 33 22
5- سبورتينغ المكنين 32 22
-- مكارم المهدية 32 22
7- محيط قرقنة 28 22
-- نسر جلمة 28 22
9- أولمبيك سيدي بوزيد 26 22
-- أمل جربة 26 22
11- أمل الرقبة 21 22
12- أولمبيك مدنين 18 22
13- مستقبل الرجيش 10 22
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