الرابطة 2 (الجولة 24): نتائج مباريات المجموعة الثانية

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في ما يلي نتائج مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت:



المجموعة الثانية

السبت 1 جوان 2024



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ملعب الشابة

هلال الشابة - امل الرقبة 2 - 1 ملعب احمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - مستقبل الرجيش 4 - 1

ملعب جلمة

نسر جلمة - الملعب القابسي 1 - 0

ملعب قابس

مستقبل قابس - اولمبيك سيدي بوزيد 4 - 0

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة - نادي محيط قرقنة 0 - 1

ملعب جرجيس

الترجي الجرجيسي - نادي اولمبيك مدنين 1 - 0



سبورتينغ المكنين معفى



الترتيب

الفريق ن ل

1- الترجي الجرجيسي 54 22

2- مستقبل قابس 50 22

3- هلال الشابة 35 23

4- الملعب القابسي 33 22

5- سبورتينغ المكنين 32 22

-- مكارم المهدية 32 22

7- محيط قرقنة 28 22

-- نسر جلمة 28 22

9- أولمبيك سيدي بوزيد 26 22

-- أمل جربة 26 22

11- أمل الرقبة 21 22

12- أولمبيك مدنين 18 22

13- مستقبل الرجيش 10 22