جندوبة: أعضاء من المجلس الجهوي وعدد من المجالس المحلية يرفعون الشارة الحمراء احتجاجا على عدم اصدار الأوامر الترتيبية المنظمة لعملهم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3b8db5d8283.50667896_kihpegqonljfm.jpg width=100 align=left border=0>

رفع عدد من أعضاء المجلس الجهوي والمجالس المحلية بجندوبة، اليوم السبت، الشارة الحمراء احتجاجا على عدم استصدار النصوص والاوامر الترتيبية المنظمة لعمل المجالس، ولمطالبة السلط ذات العلاقة باستكمال ضمانات عملهم وتوضيحه، وذلك خلال لقاء دعت اليه الهيئة الفرعية للانتخابات بأحد مركبات جامعة جندوبة لتجديد تركيبة المجالس الجهوية ورئاسة المجالس المحلية والجهوية.





وأوضح رئيس المجلس الجهوي بجندوبة، شاكر العبيدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن رفع الشارة الحمراء اليوم يأتي في سياق الاحتجاج على عدم توفر الأطر التشريعية والقانونية واللوجستية المنظمة لعمل المجالس بمختلف درجاتها وفي مقدمتها المجالس المحلية والجهوية باعتبارها القريبة من المواطنين، معتبرا أنّ هذا الوضع من شأنه أن يهدم ثقة الموطنين فيها.



...



وأضاف أن استبعاد الأعضاء من المشاركة في مناسبات وجلسات وأنشطة تهم شؤون الجهة وبشكل أكبر شؤون المواطنين الذين انتخبوا هذه المجالس، يزيد من قلقهم وحيرتهم ويطرح تساؤلات عديدة لديهم.



وأكّد أعضاء آخرون، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان عملهم المرتبط بلقاءات مباشرة بالمواطنين بات يقلقهم بشكل لافت، في ظلّ عجزهم عن اقناع الأهالي بأسباب عدم اصدار الأوامر الترتيبية التي توضح علاقتهم بهم والصلاحيات المنوطة بعهدته، مشددين على ضرورة ان تولي السلط المعنية اهتماما عاجلا بهذا الامر وانهاء حالة الغموض السائدة، وفق تعبيرهم.