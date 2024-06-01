وزارة الداخلية - بلاغ مروري بمناسبة دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي

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اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ مروري اليوم السبت انه تقرر بمناسبة مباراة دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التي ستدور مساء اليوم بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الساعة السابعة لحساب الجولة الثامنة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم، اتخاذ الاجراءات التالية //



أولا : يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنيّة رقم 1 في الجزء الممتدّ بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهراء بداية من السّاعة 15 إلى السّاعة 23 ما عدى القاصدين الملعب والحاملين لتذاكر الدخول.

ثانيا : يكون فتح أبواب الملعب على السّاعة 16 ويستحسن القدوم في أوقات مبكّرة.



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ثالثا : يتعين على حاملي التذاكر الإستظهار بها وجوبا بجميع البوابات المتقدّمة (مدخل الملعب من ناحية السّريعة - مفترق وادي مليان - مفترق ب اس ب - مفترق نوبو).

رابعا : تجنبا للاكتظاظ المروري عند دخول الجماهير الرياضية، تم تخصيص المأوى الشمالي لاصحاب تذاكر الفيراج virage والمدارج الرئيسية enceinte اي الابواب من 07 الى 26 ويمكن الوصول إليه :

- عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 مرورا بمفترق شوشة رادس ثم مفترق بي اس بي فالمدخل الرّئيسي ثمّ الانعراج يسارا في اتجاه المأوى الشمالي.

- عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسّطيّة ثمّ الإنعراج يمينا اتّجاه المأوى الشمالي.

- عبر محوّل الملعب ثمّ المدخل الرّئيسي ثمّ يسارا إتجاه المأوى الشمالي.

تخصيص المأوى الجنوبي لاصحاب تذاكر المدارج الثانوية pelouse اي الابواب من 19 الى 25 ويمكن الوصول إليه:

- عبر الطريق السّريعة الجنوبيّة ثمّ مفترق برج الوزير الزهراء تحت الجسر فمدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون

- عبر الطريق الوطنيّة رقم 1 مرورا بمفترق شوشة رادس ثم مفترق المدينة الجديدة في إتجاه مدخل المأوى الجنوبي من ناحية مدخل الزيتون.

- عبر مفترق نوبو فمفترق القرية المتوسّطيّة ثمّ الإنعراج يسارا اتّجاه المأوى الجنوبي.

خامسا : التاكيد على كافة الجماهير الرياضية ايواء سياراتهم داخل الماوى المخصصة ضمانا لحسن تامينها وحفاظا على السيولة المرورية اثناء خروج الجماهير.

سادسا : يكون الدّخول إلى المآوي الشرفيّة عبر المدخل الرّئيسي فقط لحاملي تذاكر المقصورات والصّحافيّين.

سابعا : تؤكّد وزارة الدّاخليّة على ضرورة إحترام قانون الطرقات وإشارات الأعوان والإبتعاد عن السّياقة المتهوّرة والسّلوكيّات الخطيرة علما وأنه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في كلّ ما يتعلق بالنقل العشوائي والحمل الإضافي للاشخاص.