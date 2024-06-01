التوقيع على عقد لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "حوكمة الهجرة وتنقل اليد العاملة في شمال افريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665b0ae3da24c1.49447150_hnlmqjgkfopei.jpg width=100 align=left border=0>

أبرمت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، امس الجمعة، عقد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "نحو اعتماد تمشي شمولي في حوكمة هجرة وتنقل اليد العاملة من شمال إفريقيا THAMM" وذلك مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ.



ويهدف هذا العقد الى تعزيز الهجرة النظامية والمنظمة من خلال تحسين تشغيلية الباحثين عن الشغل عبر تنفيذ دورات تكوين وتأهيل في اللغة الألمانية وفي الحضارة والثقافة الألمانية لمساعدتهم على الاندماج الاقتصادي والاجتماعي سواء في تونس أو في ألمانيا.





...



وقد تولى التوقيع على العقد كل من رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، عبد القادر الجمالي، والمدير الإقليمي للوكالة الالمانية للتعاون الدولي بتونس و ليبيا، مانفراد هور، والمكلفة بملف التكوين وسوق الشغل بالوكالة، ستيفاني شراد.



وأكّد الجمالي بالمناسبة، متانة علاقات التعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة الالمانية للتعاون الدولي، مبرزا أفاق التعاون الواعدة في مجال التكوين المهني والتشغيل.



وابرز تنوع برامج التعاون المشتركة وخاصة على مستوى النتائج المنتظرة والتي تندرج صلب محاور برنامج عمل الحكومة في مجالات تأهيل الموارد البشرية وتحسين تشغيلية الشباب وحوكمة هجرة وتنقل اليد العاملة.



ومن جهته ثمن الجانب الألماني تميز الكفاءات التونسية التي أثبتت قدرتها على المساهمة في تطوير القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية، مؤكدا عزم بلاده مزيد التعاون مع تونس للمساهمة في الحد من البطالة وتوفير فرض توظيف دولية نظامية ومنظمة.