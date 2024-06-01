نهائي رابطة أبطال أوروبا : المدرب انشيلوتي واثق من تتويج ريال مدريد باللقب امام دورتموند

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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني احترامه الكبير لمنافسه بوروسيا دورتموند الألماني قبل نهائي رابطة أبطال أوروبا المقرر اليوم السبت بملعب "ويمبلي" في لندن.



وقال أنشيلوتي الفائز بلقب المسابقة القارية أربع مرات خلال مؤتمر صحفي امس الجمعة إنه "سيعمل للفوز ويثق في قدرات فريقه لتحقيق اللقب بعد أن أظهر ريال مدريد مستوى فنيا مثاليا خلال هذا الموسم أوصله لنهائي المسابقة القارية ".

ووصف نهائي البطولة بالأخطر في كرة القدم والأكثر أهمية وقال "علينا أن نستمتع بوجودنا هنا ولكن معرفة أن الأمر قد يسوء لأننا قريبون من أهم شيء في كرة القدم الفوز برابطة أبطال أوروبا ولكن لدينا خوف ونخشى ان يفلت منه اللقب".



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وأشار إلى أن الأمور قد تسير بشكل خاطئ وهناك خوف من الخسارة هذا أمر طبيعي لكنه سعيد بوجود فريقه في النهائي لأنه يعلم أنه من الصعب الوصول إليه لقوة المنافسة وأنه سيركز على بعض الجوانب التكتيكية ولا يهتم إلى الجوانب العاطفية.

من جهته أكد قائد ريال مدريد ناتشو أنه يشعر بالثقة وقال: " إنه أسبوع هادئ للبعض لكن بالنسبة للاعبين ليس كذلك".



ويعد ريال مدريد حامل اللقب 14 مرة الطرف الاكثر ترجيحا للفوز بمواجهة نظيره الالماني المتوج باللقب مرة واحدة عام 1997 ويتطلع لتحقيق لقبه الخامس عشر في

تاريخه بالمسابقة لتعزيز هيمنته على البطولة، بينما يسعى الفريق الألماني إلى الفوز بلقبه القاري الثاني في النهائي الثالث الذي يخوضه ويبحث عن استعادة ما حدث في ميونيخ عام 1997 حين توج بطلا للمرة الأولى باللقب.