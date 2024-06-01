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بنزرت: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق قاتل والده الطبيب

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Publié le Samedi 01 Juin 2024 - 08:30 قراءة: 0 د, 45 ث
      
اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت امس بطاقة إيداع بالسجن في حق شاب بتهمة قتل قريب ،بحسب ما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنزرت ،المساعد الاول لوكيل الجمهورية سيف الدين العبيدي.
واضاف المصدر ذاته لمراسل "وات" بالجهة ان الابحاث متواصلة في ذات القضية .
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وجدت جريمة القتل الاربعاء الفارط باحد احياء مدينة بنزرت ،حيث تفيد الوقائع الاولية "ان إعتداء الشاب على والده الذي يعمل طبيبا في القطاع الخاص بآلة حادة ،نجمت عنها الوفاة ،قبل ان يصيب ذات المتهم شقيقه بجروح متفاوتة تم على إثرها نقله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت لتلقي الاسعافات والعلاجات اللازمة وحالته لا تكتسي اي خطورة ،قبل ان تتمكن المصالح الامنية خلال ذات الساعات من وقوع الجريمة من إلقاء القبض عليه" .
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