الرابطة 2 - شبيبة العمران تحسم القمة امام جندوبة الرياضية وتقطع خطوة هامة نحو الصعود

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>

حسمت شبيبة العمران متصدرة ترتيب المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم قمة مباريات الجولة الرابعة والعشرين بفوزها على جندوبة الرياضية صاحبة المركز الثاني بثلاثة اهداف نظيفة اليوم الجمعة على ملعب الطيب بن عمار بالعمران.



وجاءت ثلاثية شبيبة العمران بفضل حمزة الربيعي (20) واحمد الباجي (45 زائد 4 من ركلة جزاء) وشهاب الزغلامي (81) لترفع رصيدها الى 51 نقطة في طليعة الترتيب معمقة الفارق التي يفضلها عن جندوبة الرياضية الى 4 نقاط قبل جولتين من نهاية السباق.

ويقتصر الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى على صاحب المركز الاول في كل مجموعة.



...



وفي سباق تفادي النزول، خرج مستقبل وادي الليل ابرز مستفيد بفوزه على ضيفه النجم الرادسي بهدف دون رد ليتخلص من المركز قبل الاخير ويتقدم الى المرتبة العاشرة برصيد 22 نقطة على بعد نقطتين من ثنائي المركز الثاني عشر القلعة الرياضية ومرجان طبرقة وثلاث نقاط من متذيل الترتيب سبورتينغ بن عروس.

وينزل صاحبا المركزين الثاني عشر والثالث عشر الى الرابطة الثالثة.



وفي ما يلي النتائج

المجموعة الاولى

الجمعة 30 ماي 2024

المجموعة الاولى

ملعب الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران - جندوبة الرياضية 3-صفر

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - النجم الرادسي 1-صفر

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس - نادي حمام الانف 2-1

ملعب قربة

النادي القربي - جمعية اريانة 2-1

ملعب مساكن

هلال مساكن - امل حمام سوسة 1-صفر

ملعب القيروان

شبيبة القيروان - القلعة الرياضية 1-صفر



مرجان طبرقة معفى



الترتيب :

الفريق ن ل

1- شبيبة العمران 51 22

2- جندوبة الرياضية 47 22

3- النادي القربي 38 22

4- جمعية اريانة 35 22

5- نادي حمام الأنف 33 22

6- أمل حمام سوسة 32 22

7-شبيبة القيروان 28 22

8-هلال مساكن 24 23

9- النجم الرادسي 23 22

10- مستقبل وادي الليل 22 22

11- القلعة الرياضية 20 22

-- مرجان طبرقة 20 22

13- سبورتينغ بن عروس 19 23



المجموعة الثانية

السبت 1 جوان 2024

ملعب الشابة

هلال الشابة - امل الرقبة الحكم خليل الطرابلسيملعب احمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - مستقبل الرجيش الحكم محمد علي طرشي

ملعب جلمة

نسر جلمة - الملعب القابسي الحكم الشاذلي الشرفي

ملعب قابس

مستقبل قابس - اولمبيك سيدي بوزيد الحكم عبد السلام ماني

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة - نادي محيط قرقنة الحكم فرجاني بن منا

ملعب جرجيس

الترجي الجرجيسي - نادي اولمبيك مدنين الحكم هيثم القصعي



سبورتينغ المكنين معفى



الترتيب

الفريق ن ل

1- الترجي الجرجيسي 51 21

2- مستقبل قابس 47 21

3- الملعب القابسي 33 21

4- سبورتينغ المكنين 32 22

-- هلال الشابة 32 22

6- مكارم المهدية 29 21

7- أولمبيك سيدي بوزيد 26 21

-- أمل جربة 26 21

9- محيط قرقنة 25 21

-- نسر جلمة 25 22

11- أمل الرقبة 21 21

12- أولمبيك مدنين 18 21

13- مستقبل الرجيش 10 21