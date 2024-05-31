بنزرت: يوم إعلامي وتحسيسي حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي

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انتظمت، اليوم الجمعة، بقاعة المحاضرات الكبرى بمقر ولاية بنزرت، فعاليات يوم إعلامي وتحسيسي حول الرؤى والاهداف العامة ومجالات التدخل ضمن "الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي" التي تمت المصادقة عليها في مجلس وزاري انعقد خلال شهر فيفري من سنة 2023.

وأكّدت الكاتبة العامة للولاية، لبنى عبيد، بالمناسبة،على ما تكتسيه هذه الاستراتيجية من أهمية بالغة في إنجاح وحسن حوكمة مختلف البرامج التنموية والاجتماعية وطنيا وجهويا ومحليا، وفي تحقيق منوال تنموي دائري ومستدام وبخاصة مندمج وإجتماعي يحقق الرخاء للمواطنين، وفق تعبيرها.

من جانبها، استعرضت مديرة إقليم الساحل الشمالي للبيئة بوزارة البيئة، نسرين القديري، أبرز دواعي التوجه نحو الانتقال الايكولوجي في تونس، ومنها تأثيرات التغيرات المناخية، وضرورة تفعيل التناغم بين الاستراتيجيات القطاعية الوطنية، علاوة على إستعراض الهدف المحوري للاستراتيجية، وهو ضمان إستدامة راس المال الطبيعي، وتحسين كفاءة إستعمال الموارد في كافة الانشطة الاقتصادية من خلال إعتماد حوكمة مؤسساتية شاملة وبين قطاعية ودامجة ترابيا، وتحقيق الحياد الكربوني في افق سنة 2050، والتصرف الرشيد في الموارد الطبيعية، والقضاء على النقاط السوداء للتلوث وتنمية الثقافة البيئية والمعارف لصالح الانتقال الايكولوجي.

وانتظم هذا اليوم الإعلامي ببادرة من مصالح الولاية بالشراكة مع مصالح وزارة البيئة والادارة الجهوية للتنمية ، وأشرف على فعالياته رئيس المجلس الجهوي للبيئة والي بنزرت سمير عبد اللاوي، وحضره كل من الكاتبة العامة للولاية لبنى عبيد، والمعتمد الاول للولاية الحبيب الخرشاني، ومديرة إقليم الساحل الشمالي للبيئة بوزارة البيئة نسرين القديري، وكافة المعتمدين والكتاب العامين للبلديات والمصالح والهياكل الرسمية الادارية والفنية وممثلي المجتمع المدني.