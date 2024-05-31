وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية: استرجاع عقــار فلاحي دولـــي يمسح 8 هكتارات بولاية منوبة

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تمكنت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة، امس الخميس،من استرجاع عقــار دولي فــلاحي يمسح 8 هكتارات كائن بمعتمدية وادي الليل وذلك تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة ضد متصرفين دون وجه حق.





وعهد بهذا العقار، وفق بلاغ صادر الجمعة، عن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، لديوان الأراضي الدّولية في انتظار إعادة توظيفه وفق الإجراءات المعتمدة.