الأخصائية في مجال التجميل بشرى مصرور تحرز على جائزة أوا" لرائدات الأعمال

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"من عالم الطب إلى عالم الأعمال والجمال كان اختيار عن قناعة بعد تعرضي لوعكة صحيّة جعلتني أتأكد من مضار المواد الكيمائية الموجودة في الأدوية "، بهذه الكلمات أعربت الفائزة بجائزة "أوا" لرائدات الأعمال ذات الأثر الإيجابي الأخصائية في مواد التجميل، الدكتورة بشرى مصرور ، عن فرحتها لحصولها على هذه الجائزة القيمة.



وأضافت مصرور في تصريح لــ(وات)، خلال حفل توزيع الجوائز أقيم مساء أمس، الخميس، بأحد نزل الضاحية الشمالية للعاصمة، أن "إحرازها على الجائزة شرف كبير لها"، خاصّة وأنّ أكثر من 1600 مشارك من العديد من البلدان، ترشحوا لنيل الجائزة ذاتها.





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وأكدت أن فوزها بجائزة "أوا" لسنة 2023 في فئة "الابتكار" ، كان نتيجة لتفانيها في العمل وحبها الكبير للطبيعة وتعلّقها بها لتطويع النبات لفائدة منتجات التجميل، التّي قالت أن المرأة بصفة عامة والتونسية بصفة، خاصّة، تجد راحة نفسية عند استعمالها وثقة كبيرة في نتائجها الخالية من المضار الجانبية.



وقالت "لطالما كنت متحمسة للمنتجات الحيوية ومقتنعة بأن الطبيعي هو الحل لمشاكلنا الصحية ، لهذا السبب بعد 18 سنة من الممارسة في ميدان التخدير والإنعاش، قررت تحقيق حلمي وإنشاء علامتي التجارية الخاصة بمنتجات التجميل الطبيعية 100 بالمائة".



وأكدت أن جميع منتجاتها مشتقة من الزراعة العضوية ولديها أرض حاصلة على شهادة (Ecocert) موجودة في الوسلاتية من ولاية القيروان وتنتج بالأساس المستكة والإكليل والزيتون والتين الشوكي.



وأوضحت أن إحرازها لجائزة دولية بهذه القيمة، يرجع إلى مثابرتها وإيمان المحيطين بها وبنجاح التجربة وخاصة منهم زوجها، الذّي قالت أنه كان متفهما ومساندا رسميا لها.



وتجسد بشرى مصرور ، باعثة مؤسسة "مختبرات باهيا "روح جائزة "أوا" بشكل مثالي ، بعد أن أدارت، ولمدّة 18 سنة، عيادة خاصّة بالقيروان، قررت بشرى أن تحقق شغفها بمنتجات التجميل الحيوية من خلال إنشاء شركتها الخاصة.



وفي سنة 2016 أسست بشرى "مختبرات باهيا" وهي شركة تونسية معتمدة لصنع منتجات تجميل حيوية وطبيعية خالية من الأمونياك" ومغلفة إيكولوجيا، وقد دفعها حبها للنباتات إلى التوفيق بين تكوينها الأكاديمي ومعرفتها بعلم الأعشاب.



وبدأت "مختبرات باهيا" العمل بشكل متواضع مع موظفين إثنين وورشة صغيرة في مختبر معتمد واليوم، تضم الشركة خمسة فنيين واثنين من المختصين في مجال التسويق، بالإضافة إلى قاعة عرض في القيروان ونقطة بيع في تونس العاصمة.



وتلتزم بشرى مصرور، أيضا، بقضايا المرأة من خلال التعاون المباشر مع نساء الوسلاتية لجمع المواد الخام، ممّا يضمن لهن الحصول على أجور عادلة وتحسين ظروفهن المعيشية.



وشهدت سنة 2022 انطلاقة جائزة "أوا" ، بمبادرة من وزارة التعاون البلجيكية للتنمية لتكريم النساء اللاتي يتركن بصمة إيجابية على مجتمعاتهن من خلال شركاتهن



وقد تجاوزت جائزة "أوا"مجرد إقامة مسابقة للشركات، التي تديرها النساء، وأصبحت تسعى إلى توحيد مجتمع من رواد الأعمال الملتزمين بمحاربة الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية.