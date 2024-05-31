Babnet

أريانة:  حملة بلدية لإزالة العلامات الإشهارية المركزة بصفة عشوائية في حي النصر

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/Cite-Ennasr.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 31 Mai 2024 - 16:55 قراءة: 0 د, 39 ث
      
شرعت بلدية أريانة، أمس الخميس، بالتنسيق بين إدارة الشؤون الإقتصادية والشرطة البلدية والأمن العمومي، في تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للعلامات الإشهارية المركزة بصفة عشوائية في أرصفة شارع الهادي نويرة بحي النصر، إضافة إلى تنفيذ قرار إزالة لأحد الأكشاك.
وأكد مصدر من بلدية أريانة، لوكالة تونس إفريفيا للأنباء، أن عمليات إزالة العلامات المخالفة ستتواصل في مرحلة لاحقة بكامل المنطقة البلدية.
وكانت بلدية أريانة قد أصدرت قرارا يقضي بمنع تركيز العلامات والركائز الاشهارية واللوحات التوجيهية بالطريق العام او بالاملاك العقارية المطلة عليه دون الحصول على ترخيص بلدي مسبق، وبإزالة كافة العلامات والركائز الاشهارية واللوحات التوجيهية المركزة فث الطريق العام أو المطلة عليه وغير المرخص فيها بجميع أشكالها وأنواعها بكامل المنطقة البلدية بأريانة.
وأكدت البلدية في ذات القرار أنه في صورة عدم الامتثال والعود سيتم تتبع المخالف طبقا للقوانين الجاري بها العمل.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288553


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 18:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*