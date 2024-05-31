أريانة:  حملة بلدية لإزالة العلامات الإشهارية المركزة بصفة عشوائية في حي النصر

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شرعت بلدية أريانة، أمس الخميس، بالتنسيق بين إدارة الشؤون الإقتصادية والشرطة البلدية والأمن العمومي، في تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للعلامات الإشهارية المركزة بصفة عشوائية في أرصفة شارع الهادي نويرة بحي النصر، إضافة إلى تنفيذ قرار إزالة لأحد الأكشاك.

وأكد مصدر من بلدية أريانة، لوكالة تونس إفريفيا للأنباء، أن عمليات إزالة العلامات المخالفة ستتواصل في مرحلة لاحقة بكامل المنطقة البلدية.

وكانت بلدية أريانة قد أصدرت قرارا يقضي بمنع تركيز العلامات والركائز الاشهارية واللوحات التوجيهية بالطريق العام او بالاملاك العقارية المطلة عليه دون الحصول على ترخيص بلدي مسبق، وبإزالة كافة العلامات والركائز الاشهارية واللوحات التوجيهية المركزة فث الطريق العام أو المطلة عليه وغير المرخص فيها بجميع أشكالها وأنواعها بكامل المنطقة البلدية بأريانة.

وأكدت البلدية في ذات القرار أنه في صورة عدم الامتثال والعود سيتم تتبع المخالف طبقا للقوانين الجاري بها العمل.