تطاوين: البنك التونسي للتضامن يقرّ جملة من التمويلات الخصوصية لفائدة فلاحي الجهة (ر.م.ع البنك)

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أعلن الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن، خليفة السبوعي، خلال جلسة عمل انعقدت، مساء أمس الخميس، بمقر ولاية تطاوين، وأشرف عليها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن جملة من القرارات الخصوصية الداعمة للفلاحين.



وتتمثل أهم هذه اقرارات في رصد مليون دينار لحفر الابار في اطار اتفاقية مبرمة بين البنك ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، ورصد 500 الف دينار اخرى لاقتناء مستلزمات الري والتجهيزات المائية المشجعة على زراعة الحبوب المروية في الجهة، ورصد 500 الف دينار إضافية لولاية تطاوين لاقتناء وخزن الاعلاف بشروط ميسرة الى جانب منابها من البرنامج الوطني للاعلاف الذي خصص له البنك 10 ملايين دينار.





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وأبرز السبوعي، في تصريح لصحفي "وات"، أنّه تبعا لنجاح تجربة تمويل 4 شركات أهلية في الجهة (3 في مجال تربية الماشية وواحدة في مجال انتاج الطاقة الشمسية بذهيبة)، قرّر البنك تمويل 5 شركات أهلية اخرى و5 مجامع تنمية، من خلال مساعدتها على توفير مستلزمات الانتاج وتوفير الدعم اللازم لمنظوريها من فلاحين ومربين.

وأضاف أنّ البنك قرّر تمويل 5 من حاملي الشهادات العليا من أجل بعث 5 منابت لانتاج مشاتل الاشجار المثمرة ولا سيما الزياتين، التي اثبتت جدواها في الجهة، مشيرا إلى أنّه سيتم توظيف 800 الف دينار، رصدها البنك في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية، في تعزيز قدرات الجهة على الانتاج الفلاحي ومختلف مجالات التنمية في الجهة.

ولقيت هذه القرارات ارتياحا في صفوف الفلاحين الذين اعتبروا أنّ من شأنها تعزيز قدراتهم على مجابهة تكاليف الانتاج، وتوفير متطلبات القطاع، وطالبوا بتيسير الاجراءات الادارية وتقليصها حتى يتسنى لهم الحصول على الدعم في الوقت المناسب.