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رولان غاروس - التونسي اسكندر المنصوري يتاهل صحبة البريطاني لوك جونسون الى الدور الثاني لمسابقة الزوجي

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Publié le Vendredi 31 Mai 2024 - 12:12 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تاهل الثنائي المتكون من التونسي إسكندر المنصوري والبريطاني لوك جونسون الى الدور الثاني من منافسات الزوجي ضمن دورة رولان غاروس بعد فوزه اليوم الجمعة على كل من الفرنسي رومان ارناندو والنمساوي سام ويسبورن بمجموعتين لصفر (تفاصيلهما 6-2 و6-4).
وسيلتقي المنصوري وجونسون في الدور الثاني مع الفائز من لقاء الثنائي المكسيكي سانتياغو غونزاليس والفرنسي ادوار روجي فاسلان والثنائي الفنلندي هاري هيليوفارار والبريطاني هنري باتان التي تدور حاليا.


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