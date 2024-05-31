الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان

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أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول إلى جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية سيكون بصفة مجانية يوم الأحد 2 جوان 2024.



ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس.





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وذكرت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في بلاغ لها، أن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح أول يوم أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، وكذلك أيام العطل الرسمية.