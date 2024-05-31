Babnet

الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6412c6081f4481.20745661_lqgihepofmjnk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 31 Mai 2024 - 14:05 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول إلى جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية سيكون بصفة مجانية يوم الأحد 2 جوان 2024.

ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس.

...

وذكرت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في بلاغ لها، أن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح أول يوم أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، وكذلك أيام العطل الرسمية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288544


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 14:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*