انتخاب الطبيب البيطري التونسي صالح الهمامي عضوا بلجنة المعايير الصحية لحيوانات اليابسة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية

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انتخب المشاركون في اجتماعات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، الطبيب البيطري التونسي صالح الهمامي، عضوا بلجنة المعايير الصحية لحيوانات اليابسة التابعة للمنظمة في حين منحت المنظمة، الطبيب البيطري التونسي مالك الزرلي ميدالية الاستحقاق بمناسبة احتفالها بالذكرى المائوية لتأسيسها.



وجرت عملية انتخاب الهمامي وتكريم الزرلي، خلال انعقاد أشغال الجلسة العامة العادية عدد 91 للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية المائوية لتأسيسها من 26 إلى 30 ماي 2024 بالعاصمة الفرنسية باريس، وفق بلاغ أصدره الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.





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واعتبر الاتحاد ان هذا الحدث يعكس" الإشعاع الدولي للكفاءات التونسية في مجال الصحة الحيوانية ويعد تكريما لمهنة الطب البيطري في تونس بصفة عامة واعترافا بالمستوى المتميز والقيمة العلمية لكافة الناشطين في هذا المجال".