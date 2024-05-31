تونس وتركيا تنظمان بإسطنبول اول منتدى للتعاون بمشاركة اكثر من 300 مؤسسة

وات - حوار باسم البدري - كشف مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، نبيل العرفاوي، أنّ أكثر من 300 مسؤول حكومي ورجل أعمال من تونس وتركيا سيشاركون في المنتدى التونسي التركي للأعمال والشراكة الذي تحتضنه مدينة اسطنبول يوم 5 جوان 2024، لأوّل مرة بعد تعديل اتفاق التبادل الحرّ القائم منذ 2005 ، أواخر سنة 2023.





وأضاف العرفاوي، في حوار أجري بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، أنّ هذه التظاهرة تنعقد تحت اشراف وزيري التجارة بكل من تونس وتركيا الى جانب مشاركة للهياكل والمؤسسات العمومية المهتمة بملفات الاستثمار والسياحة في محاولة لتحريك عجلة التعاون خارج معادلة الميزان التجاري لتشمل تحفيز الاستثمار والسياحة.



ولاحظ ان كل القطاعات الاقتصادية ستشارك في التظاهرة، وقد سجلت قرابة 100 مؤسسة تونسية مشاركتها في ظل ترقب حضور قرابة 200 شركة تركية لهذه التظاهرة.ويشكّل المنتدى، وفق العرفاوي، فرصة لعقد لقاءات مباشرة بين الفاعلين في المجال الاقتصادي بكل من تونس وتركيا ، ولبحث إمكانيات التعاون في عديد المجالات الى جانب تركيز الهياكل التونسية على تقديم مناخ الاعمال سواء على مستوى الاستثمار الخارجي المباشر او من خلال الشراكات او من خلال التسويق للوجهة السياحية التونسية في تركيا.وقال العرفاوي في هذا السياق:" نسعى خلال المنتدى الى دعم اشعاع تونس في مجال السياحة، والاستفادة من الخبرة المتراكمة لدى الجانب التركي في هذا المجال خاصة وانهم لديهم تجربة خاصة".وشدّد على أنّ المنتدى قائم على التّكامل بين عديد القطاعات، وأنّه يوجد توجه نحو دفع وجود تونس بالسوق التركية وليس البحث عن حلول ظرفية من خلال الحد من الواردات من السوق التركية.وبيّن في سياق إجابته على طبيعة المشاركة التّركية في المنتدى، أنّ عديد المؤسسات والهياكل من القطاعين العام والخاص في تركيا ساهموا في الإعداد لهذا المنتدى الاقتصادي.وأردف: " قمنا من جانبنا، في تونس بدعوة عديد المؤسسات والهياكل التركية التي لها حضور إقليمي للمشاركة في هذه التظاهرة مما يعطي دفعا اكبر لها".وتسعى وزارة التجارة وتنمية الصادرات، لفتح المجال امام المؤسسات والشركات الاقتصادية التونسية، لفرض وجودها على مستوى السوق التركية.وأشار العرفاوي في سياق تطرقه الى التظاهرات الأخرى في اطار المنتدى، الى ان الصالون الدولي للغذاء وتكنولوجيا الصناعات الغذائية الذي سينعقد من 5 الى 7 جوان 2024، سيشهد تنظيم يوم تونس، والذي يعد مناسبة تقام يوم 6 جوان 2024، لعرض المنتوجات الغذائية التونسية وتنظيم حصص تذوق للزوار.