الحرس الوطني: الكشف عن وفاق إجرامي مختص في مساعدة الأجانب على الإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية

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تمكّن الحرس الوطني بجبنيانة (صفاقس)، من إلقاء القبض على شخصين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء وحجز 19 بطاقة بنكية دولية يستغلها المعنيان في نشاط إجرامي يتمثّل في وفاق إجرامي مختص في مساعدة الأجانب على الإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية.



وأفاد بلاغ للإدارة العامّة للحرس الوطني اليوم الجمعة أنه بتفتيش المشتبه بهما وتفتيش محلات سكناهما تم الكشف عن حيازتهما ل19 بطاقة بنكيّة دوليّة تستعمل لتمويل ومساعدة الأجانب من جنسيات إفريقيا جنوب الصّحراء المجتازين بطريقة غير نظاميّة على الإقامة غير الشّرعية بجهة جبنيانة.





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وأوضح البلاغ أنّ الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة (إقليم صفاقس) تمكّنت في إطار عمل أمني مشترك مع الوحدات الاستعلاماتية المركزية من الوصول الى الأطراف المكوّنة لهذا الوفاق الإجرامي وذلك في إطار تقصي مصادر وطريقة تمويل المهاجرين من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.



وبمراجعة النيابة العمومية بصفاقس أذنت بالإحتفاظ بهما.

