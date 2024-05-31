رجة أرضية بقوّة 3.0 درجات على سلّم ريشتر بمنطقة شمال شرق رفراف من ولاية بنزرت

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سجلت محطات رصد الزلازل رجّة أرضية بقوّة 3.0 درجات على سلّم ريشتر، على الساعة، يوم الجمعة على الساعة 00 و 15 دقيقة ، بالتوقيت المحلي، بمنطقة شمال شرق رفراف من بولاية بنزرت، وفق بلاغ للمعهد الوطني للرصد الجوي.



وحدّد مركز الرّجة حسب التحاليل الأوليّة بــ 37.26 درجة خط عرض و بــ 10.30 درجة خط طـول، وذلك بمنطقة شمال شرق رفراف من بولاية بنزرت.

