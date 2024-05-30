لجنة التربية والتكوين المهني بالبرلمان تواصل النظر في مقترح تنقيح قانون التعليم العالي الخاص

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عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان، جلسة اليوم الخميس خصصتها لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.



وبعد التداول ارتأت اللجنة تأجيل المصادقة على تقريرها حول مقترح هذا القانون إلى حين التوصّل بالمقترحات الكتابية لكل من عمادة المهندسين التونسيين ومجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.





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ويجدر التذكير أن هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسيّة كانت أعلنت في بيان أصدرته يوم 11 أوت 2021 رفضها ترسيم خرّيجي الجامعات الخاصة في اختصاص هندسة معماريّة بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسيّة إلى حين الالتزام بمضمون الاتفاقية المبرمة بين الهيئة وجامعة التعليم العالي الخاص، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منذ سنة 2016 وإبداء الاستعداد لتحسين مستوى التكوين الأكاديمي في الجامعات الخاصّة.