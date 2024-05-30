Babnet

لجنة التربية والتكوين المهني بالبرلمان تواصل النظر في مقترح تنقيح قانون التعليم العالي الخاص

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6658eeb7633d66.72330099_nmhfpqlgejkio.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 30 Mai 2024 - 22:24 قراءة: 0 د, 40 ث
      
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان، جلسة اليوم الخميس خصصتها لمواصلة النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص.

وبعد التداول ارتأت اللجنة تأجيل المصادقة على تقريرها حول مقترح هذا القانون إلى حين التوصّل بالمقترحات الكتابية لكل من عمادة المهندسين التونسيين ومجلس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

...

ويجدر التذكير أن هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسيّة كانت أعلنت في بيان أصدرته يوم 11 أوت 2021 رفضها ترسيم خرّيجي الجامعات الخاصة في اختصاص هندسة معماريّة بجدول هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسيّة إلى حين الالتزام بمضمون الاتفاقية المبرمة بين الهيئة وجامعة التعليم العالي الخاص، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منذ سنة 2016 وإبداء الاستعداد لتحسين مستوى التكوين الأكاديمي في الجامعات الخاصّة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288527


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*