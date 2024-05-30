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النجم الساحلي - راحة بشهر ونصف لاسامة عبيد

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Publié le Jeudi 30 Mai 2024 - 20:33 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اعلن النجم الساحلي، اليوم الخميس، ان لاعبه اسامة عبيد سيركن للراحة لمدة شهر ونصف بسبب الاصابة.
واوضح فريق جوهرة الساحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ان عبيد تعرض الى التواء حاد في الرجل اليسرى خلال مباراة فريقه ضد الملعب التونسي في الجولة الثامنة من مرحلةالتتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وكانت هذه المبارة انتهت بالتعادل السلبي.


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