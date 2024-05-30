الندوة التونسية الاوروبية حول الاستثمار ستساهم في جذب المستثمرين الأوروبيين

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قال المسؤول عن التنمية الاقتصادية لدى بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس، ماركو ستيلا، في تصريح ل(وات)، الخميس، أنّ الندوة التونسيّة الأوروبيّة حول الاستثمارات، التي ستعقد يومي 12 و13 جوان 2024 ستعمل على جذب مستثمرين أوربيين.



وأضاف أنّ "الندوة ستكون فرصة لإبرام عديد الاتفاقيات، التّي تهدف إلى تعزيز الشراكة التونسيّة الأوروبية، من ذلك خط قرض، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مموّل من الاتحاد الاوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار (بقيمة تناهز 150 مليون اورو) والوكالة الفرنسية للتنمية (حوالي 70 مليون أورو).إلى جانب دعم إستكمال الطريق السريعة صفاقس/القصرين، الذّي من شأنه أن يدفع التنمية في هذه المناطق" وفق ما افاد المسؤول الاوروبي خلال ورشة نظمت بالعاصمة بعنوان "تعزيز خلق فرص العمل من خلال ريادة الاعمال الشاملة في بلدان جنوب وشرق البحر المتوسط".





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وأكّد ستيلا، على هامش ورشة انتظمت بتونس حول موضوع "تعزيز إحداث فرص العمل من خلال ريادة الاعمال الدامجة في بلدان جنوب وشرق المتوسط"، إلتزام الاتحاد الاوروربي بمواصلة تقديم الدعم التقني والمالي لكل المبادرات، التّي تهدف إلى تطوير الشراكة وخلق مواطن شغل دائمة، مشددا على أهمية إرساء روابط بين مختلف دول المتوسط والاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد حلول مشتركة تساهم في خلق مواطن شغل دائمة لفائدة الشباب والنساء.



وتنظم ورشة "تعزيز إحداث فرص العمل من خلال ريادة الاعمال الدامجة في بلدان جنوب وشرق المتوسط"، بالشراكة بين المنتدى الأوروبي المتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والإتحاد المتوسطي لكنفدراليات المؤسسات.