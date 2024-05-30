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الوضع الأمني بالحدود الغربية مستقر وعدد مهاجري أفارقة جنوب الصحراء  تقلص (آمر فوج 14 مشاة ميكانيكية)

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Publié le Jeudi 30 Mai 2024 - 20:06 قراءة: 0 د, 53 ث
      
قال العميد محمد السبري ٱمر الفوج 14 مشاة ميكانيكيّة بالكاف ، اليوم الخميس،" إن الوضع الأمني بالحدود الغربية مستقر عموما لكن مع ذلك لا بد من الحذر واليقظة " مؤكدا أن التنسيق متواصل مع مختلف الأطراف المتداخلة لاحتواء التهديدات المحتملة" .

وحول ظاهرة الهجرة غير النظامية و تدفق أفارقة جنوب الصحراء عبر الحدود البريّة ، أكد العميد السبري خلال عرض قدمه في إطار زيارة ميدانية نظمتها وزارة الدفاع الوطني لفائدة صحفيين إلى الفوج ، أنّ الوضع تحت السيطرة

...

وقال " نحن نسيطرعلى ظاهرة تدفّق المهاجرين صحيح ليس بنسبة 100 بالمائة ولكن هناك عمل ومجهود نقوم به بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية ، ونؤكد أن العدد في تقلّص متواصل".

وبخصوص الجهود المشتركة بين الأطراف المتدخلة أفاد المسؤول العسكري بأن التنسيق مع وزارة الداخلية يشمل التبادل الحيني للمعلومة والعمل المشترك والتدرّب لتنفيذ مهمة حقيقيّة ، آلى جانب اعتماد آلية التنسيق القائمة على تبادل المعلومات مع السلطة الجزائرية

ويعمل الفوج 14 مشاة ميكانيكية على تأمين الحدود البريّة و محاربة الإرهاب بالقطاع التابعة له والذي يطلق عليه قطاع المسؤلية ويغطي من الشمال جندوبة والجنوب القصرين والشرق سليانة والغرب الحدود الجزائرية.


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