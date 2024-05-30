بطولة رولان غاروس: أنس جابر تلاقي الكندية ليلى فرنانديز في الدور الثالث

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ستلاقي أنس جابر المصنفة تاسعة عالميا في الدور الثالث من بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الاربع الكبرى، الكندية ليلى فيرنانديز المصنفة 34 عالميا التي بلغت ذات الدور بتغلبها اليوم الخميس على الصينية شيو وانغ المصنفة 61 عالميا بمجموعتين دون رد، تفاصيلها 6-3 و6-4.



وكانت أنس جابر قد واجهت ليلى فيرنانديز في ثلاث مناسبات سابقة، وذلك في بطولة سينسيناتي خلال سنة 2020 وبطولة بيرمينغهام العشبية سنة 2021، وبطولة مدريد للماسترز خلال هذا العام 2024، وكانت الغلبة في المقابلات الثلاث للاعبة التونسية.





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يذكر أنّ أنس جابر كانت قد بلغت الدور الثالث لبطولة رولان غاروس، اثر فوزها على الكولمبية كاميليا أوزوريو المصنفة 77 عالميا بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها 6-3 و1-6 و6-3.