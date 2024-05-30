الرابطة الاولى - تفادي النزول - الاولمبي الباجي يستضيف اتحاد بن قردان في مجاز الباب

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اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الخميس، ان الملعب البلدي بمجاز الباب سيحتضن هذا الاحد لقاء الاولمبي الباجي وضيفه اتحاد بن قردان (س 15 و30) لحساب الجولة الثالثة عشرة لمرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.





وفي ما يلي تذكير ببرنامج مقابلات الجولة:



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السبت 1 جوان

في المرسى - س 15 و30- دون حضور الجمهور

مستقبل المرسى - النادي البنزرتي

في تطاوين - س 15 و30

اتحاد تطاوين - مستقبل سليمان

في المتلوي - س 15 و30

نجم المتلوي - قوافل قفصة





الاحد 2 جوان

في مجاز الباب - س 15 و30

الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان