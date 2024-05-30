صفاقس: بعث مخبر المقاربات البينية والعبثقافية في الفلسفة والفنون والعلوم الإنسانية "فيلياس" بكلية الآداب بصفاقس

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أُعلن، اليوم الخميس، عن بعث مخبر المقاربات البينية والعبثقافية في الفلسفة والفنون والعلوم الإنسانية "فيلياس " بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، وإنطلاق أعماله للفترة الممتدة بين 2024-2028".



وانتظم بالمناسبة يوم دراسي، ببادرة من المخبر وبالتعاون مع قسم الفلسفة ومدرسة الدكتوراه للآداب والفنون الإنسانية، بعنوان "فكرة المقاومة"، وذلك تفاعلا مع السياق العام الذي تعيشه البشرية اليوم، أمام ما يبديه الشعب الفلسطيني من مقاومة بطولية ونبيلة ضدّ آلة القتل الصهيونية، وفق رئيس مخبر "فيلياس" وأستاذ الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، سالم العيادي.





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وأوضح العيادي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ تناول محور المقاومة في هذا اليوم الدراسي يهدف إلى إبراز أن المقاومة لا يمكن أن تكون فاعلة وذات جدوى وتحقّق أهدافها التاريخية والحضارية والسياسية، دون أن تكون مستندة إلى أساس فكري فلسفي يدعمها بالمفاهيم الأساسية، وفق تصوّره.

وذكر أن هذا اليوم الدراسي مثّل محاولة للكشف عن معنى المقاومة وأفكارها الأساسية، إستنادا لأعمال المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، وذلك من خلال درس إفتتاحي قدمه أستاذ الفلسفة، عبد العزيز العيادي، بعنوان "المقاومة والتراجيدي"، تلته ثلاث ورشات عمل حول فكر إدوارد سعيد بحثت في فكرة المقاومة لديه، وفي مختلف الأبعاد التي تميز المقاومة في أعماله.