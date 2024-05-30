وزير الدّاخليّة يلتقى عميد الهيئة الوطنيّة للمُحامين

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التقى وزير الدّاخليّة خالـد النوري ، اليوم الخميس بمقرّ الوزارة بالعاصمة، عميد الهيئة الوطنية للمُحامين حاتم المزيـو.



وذكرت الوزارة في بلاغ ان اللقاء الذي حضره كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالامن ،سفيان بالصادق شكّل "فُرصة للوُقوف على واقع العلاقات القائمة بين وزارة الدّاخليّة والهيئة الوطنيّة للمُحامين بتونس وتعزيز التّعاون والتّكامل بين المُحامين والمُؤسّسة الأمنيّة".





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وقالت الوزارة ايضا في بلاغها ان "مجال عمل مشترك يجمع بين الوزارة و هيئة المحامين" وهو" يهدفُ إلى المُحافظة على علويّة القانون وتأمين كُلّ أوجه حُقوق المُواطن من خلال تحقيق العدالة وحُسن تطبيق القانُون وإنفاذه مع الحفاظ على الحرّيات العامّة واحترام حُقوق الإنسان".



ونقل البلاغ عن الوزير خالد النوري الذي عين في منصبه قبل ايام قليلة قوله " إن المُحاماة تبقى مهنة نبيلة ورسالتها سامية في تحقيق العدالة".



تجدر الإشارة الى أن قوات أمنية دخلت في مناسبتين الى دار المحامي لتنفيذ بطاقتي إيقاف في حق محاميين اثنين ما اثار رفض المحامين و تضامن أحزاب وجمعيات ونقابات معهم . كما اتهمت الهيئة الوطنية للمحامين أعوان أمن بالاعتداء على المحامى مهدى زرقوبة خلال عملية ايقافه



وفي 13 ماي الجاري نفذ المحامون إضرابا عاما وطنيا في كافة المحاكم التونسية