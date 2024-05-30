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طاقم تحكيم عراقي لادارة دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي

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Publié le Jeudi 30 Mai 2024 - 16:20 قراءة: 0 د, 23 ث
      
اعلنت الادارة الوطنية للتحكيم، اليوم الخميس، عن تعيين طاقم تحكيم عراقي لادارة دربي العاصمة بين النادي الافريقي والترجي الرياضي المقرر يوم الاحد بملعب رادس (س 19) لحساب الجولة الثامنة لمرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
واوضحت الادارة الوطنية للتحكيم بان هذا التعيين ياتي في اطار اتفاقية التبادل والتعاون بين الجامعة التونسية لكرة القدم والاتحاد العراقي في مجال التحكيم مشيرة الى انه سيتم لاحقا تعيين طاقم تحكيم تونسي لادارة احدى المقابلات في البطولة العراقية.


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