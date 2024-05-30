في لقائه برئيس الجمهورية قيس سعيّد ،الوزير الأول الصيني يعبّر عن استعداد بلاده لترجمة صداقتها مع تونس إلى فرص تعاون جديدة

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عبّر الوزير الأول بجمهورية الصين الشعبية لي كيانغ، أثناء لقائه اليوم الخميس ببيكين، برئيس الجمهورية قيس سعيّد، عن استعداد بلاده لترجمة الصداقة التاريخية مع تونس إلى فرص تعاون جديدة في إطار ثنائي أو ضمن مختلف المبادرات التي أطلقتها الصين.



وأوضح لي كيانغ، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، أن بلاده ستعمل على مواصلة تنفيذ مشاريع تنموية في تونس وتشجيع المؤسسات الصينية على الاستثمار فيها ونقل الخبرات إليها ، مضيفا أن بلاده تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الصادرات التونسية نحو السوق الصينية وفتح خط جوي مباشر بين البلدين وتشجيع المزيد من السياح الصينيين على اختيار الوجهة التونسية فضلا عن مواصلة التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والتعليم العالي والصحة والشباب.





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من جانبه قال رئيس الجمهورية " إن تونس تتقاسم مع الصين عديد المبادئ والمثل"، مؤكدا الحرص على تكثيف العمل المشترك والتنسيق من أجل استشراف فرص تعاون جديدة بين البلدين وإطلاق مشاريع وشراكات استراتيجية في أقرب الآجال في قطاعات ذات أولوية قصوى من بينها الصحة والنقل الحديدي والجوي والبنية التحتية إلى جانب السياحة والمنشآت الرياضية.



وقد تناول اللقاء، وفق ذات البلاغ، علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية والسبل الكفيلة بمزيد تعزيزها وتنويعها خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



وقد عبّر الجانبان عن ارتياحهما لروابط الصداقة والشراكة التي تجمعهما منذ بداية السنوات الستين من القرن الماضي وعن عزمهما المشترك على مزيد دعم هذه العلاقات وتوسيعها.

من جانبه قال رئيس الجمهورية " إن تونس تتقاسم مع الصين عديد المبادئ والمثل"، مؤكدا الحرص على تكثيف العمل المشترك والتنسيق من أجل استشراف فرص تعاون جديدة بين البلدين وإطلاق مشاريع وشراكات استراتيجية في أقرب الآجال في قطاعات ذات أولوية قصوى من بينها الصحة والنقل الحديدي والجوي والبنية التحتية إلى جانب السياحة والمنشآت الرياضية.وقد تناول اللقاء، وفق ذات البلاغ، علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية والسبل الكفيلة بمزيد تعزيزها وتنويعها خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.وقد عبّر الجانبان عن ارتياحهما لروابط الصداقة والشراكة التي تجمعهما منذ بداية السنوات الستين من القرن الماضي وعن عزمهما المشترك على مزيد دعم هذه العلاقات وتوسيعها.