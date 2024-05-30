القصرين: عمليات تخريب وسرقة تطال بصفة متكرّرة شبكة التنوير العمومي بمرجع نظر بلدية القصرين (المكلفة بتسيير شؤون البلدية)

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تشهد شبكة التنوير العمومي بمرجع نظر بلدية القصرين عمليات تخريب وسرقة للأسلاك تحت الأرضية وللمحولات الكهربائية والعدادات، وذلك بصفة متكرّرة ومستمرة، وفق المكلفة بتسيير شؤون بلدية القصرين زينة نصري.





وبيّنت نصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن هذه الإعتداءات تسبّبت، في أكثر من مناسبة، في تعطّل كامل لعدد من الخطوط المسؤولة عن جزء كبير من التنوير العمومي خاصة في الشوارع الرئيسية وفي الأحياء الكبرى لمدينة القصرين على غرار الحي الشرقي، وشارع 18 جانفي، والحي الأولمبي، والمنطقة الصناعية (طريق تالة)، وشارع البيئة مدخل المدينة (طريق سبيطلة)، وبالقرب من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية.



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وكشفت أن هذه الإعتداءات كبّدت البلدية خسائر مالية كبرى لتنفيذ أشغال الصيانة والإصلاح التي تتم، وفق تأكيدها، في الإبان وفور التفطن لعمليات السرقة والتخريب، معلنة أنه ستتم العودة للأسلاك الكهربائية المعلّقة للحدّ من هذه الإعتداءات رغم أنها تخلّ من جمالية المدينة.

وقالت نصري، بالمناسبة، "نعوّل كثيرا على وعي المواطن في المحافظة على شبكة التنوير العمومي وعلى كل المرافق والفضاءات العمومية البلدية، والتي يمثّل تخريبها اهدارا لميزانية البلدية وللمال العام، باعتبارها أحدثت لفائدته وحتى يعيش في محيط طيب"، وفق تعبيرها.