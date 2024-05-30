قبلي: إحداث نقطة لبيع الاضاحي من المنتج الى المستهلك بمدينة قبلي

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افتتحت بلدية قبلي، أمس الأربعاء، نقطة لبيع أضاحي العيد من المنتج للمستهلك بفضاء المعرض التجاري طريق توزر، وفق ذكره الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية قبلي، حكيم حسين، في تصريح لصحفي "وات، اليوم الخميس،".





وأوضح المصدر ذاته ان هذه النقطة التي دأبت البلدية على تركيزها خلال السنوات الاخيرة ترمي الى الضغط ولو نسبيا على الأسعار من خلال توفير الأضاحي من المربي الى المستهلك بصفة مباشرة، مشيرا الى أن هذه النقطة تلقى عادة إقبالا كبيرا من متساكني الجهة خاصة أنها تستمر الى حدود يوم العيد، وتخفّف على العديد من الاهالي اشكالية التجول بين أسواق الدواب لشراء الاضحية.



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ورغم الارتفاع المسجّل في أسعار الاضاحي مقارنة بالموسم الماضي، الا ان المربين المنتصبين بهذه النقطة حريصون على توفير الخرفان بأسعار مختلفة حسب الحجم والسن حتى يتسنى لجميع الوافدين الظفر بأضحية كل حسب مقدرته الشرائية، وفق نفس المصدر.



من ناحيتهم، أكد عدد من المواطنين ممن توجّهوا صباح اليوم إلى نقطة البيع من المنتج الى المستهلك أنهم قدموا إلى النقطة للتعرف على أسعار الأضاحي ومقارنتها بالأسواق التي سجلت ارتفاعا مشطّا في الاسعار تجاوز 300 و400 دينار مقارنة بالموسم الماضي، معربين عن أملهم في أن تكون الاسعار المقترحة في هذه النقطة مقبولة خاصة وأن التعامل فيها يكون بصفة مباشرة مع المربي.

وأشار عدد آخر من الأهالي إلى أن إحداث هذه النقطة يمثّل حلّا لاشكالية الاحتفاظ بالاضحية في منازلهم باعتبارها تتيح لهم تأخير الشراء الى ما قبل عيد الاضحى بيوم أو اثنين.



