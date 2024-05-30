المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني-العربي يعتمد إعلان بكين وخطة تنفيذ المنتدى للفترة 2024-2026

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اعتمد المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني-العربي إعلان بكين وخطة تنفيذ المنتدى للفترة 2024-2026، وبيانا مشتركا بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية، في بكين اليوم الخميس.



وكان الرئيس الصيني "شي جينبينغ" افتتح فجر اليوم ببيكين اعمال " منتدى التعاون الصيني العربي " بحضور رئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط .





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ووقعت الصين خلال المؤتمر عددا من وثائق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول المشاركة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



ويستعرض إعلان بكين التوافق المهم والتقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة الصينية-العربية الأولى، ويوضح المسار العملي لتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين والدول العربية.

كما يؤكد من جديد على أن الصين والدول العربية ستواصلان دعم بعضهما البعض في المصالح الأساسية، وتعميق التعاون العملي، وتوضيح مواقفهما المشتركة بشأن الحل السياسي للقضايا الإقليمية الساخنة، والحوار بين الحضارات، والحوكمة العالمية، ومكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ وما إلى ذلك.

وترسم خطة التنفيذ، المسار لتعزيز بناء آلية المنتدى في العامين المقبلين وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات مثل السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتمويل والبنية التحتية والموارد والبيئة والتبادل الثقافي والفضاء الجوي والتعليم والصحة.



ويعرب البيان المشترك عن القلق العميق لدى الصين والدول العربية إزاء الصراع الذي طال أمده في غزة، والذي أدى إلى أزمة إنسانية.

كما يؤكد البيان على الموقف الثابت وإجماع الجانبين على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومعارضة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، ودعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، والعمل بثبات من أجل التوصل إلى تسوية مبكرة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.