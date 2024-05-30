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بن عروس: تسليم 9 إشعارات بالموافقة على التمويل في إطار البرنامج الوطني "رائدات"

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Publié le Jeudi 30 Mai 2024 - 19:03 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تسلمت 9 نساء من ولاية بن عروس، اليوم الخميس، إشعارات موافقة لبعث مشاريع بتكلفة إجمالية في حدود 90 ألف دينار، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية والاستثمار "رائدات" الذي تنفّذه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

وأوضحت جميلة بالطيب المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للمرأة ببن عروس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أغلب الإشعارات المسلمة اليوم تعلقت بتمويل مشاريع في مجال الحرف الصغرى والصناعات التقليدية، وهي تمثل الدفعة السادسة من سلسلة الإشعارات التي شرعت الوزارة في توزيعها منذ الإعلان عن انطلاق البرنامج الموجه لتمويل المشاريع النسائية.
ويمكن لكل صاحبة فكرة بعث مشروع من النساء التونسيات بين 18 و59 سنة، بجميع فئاتهن وبمختلف مستوياتهن التعليمية من كل الأوساط الريفية والحضرية والمتحصلات على أية شهادة تكوين معترف بها، التسجيل على المنصة الرقمية "رائدات"، أو الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة في حال تعذر عليها ذلك، للاستفادة من هذا البرنامج الخماسي الذي يمتد تنفيذه إلى سنة 2025.
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