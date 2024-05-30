بطولة الرابطة 1 (مرخلة تفادي النزول): برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة لمنافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 1 والاحد 2 جوان القادم بداية من الساعة الثالثة والنصف ظهرا :



السبت 1 جوان 2024

ملعب المرسى (دون حضور الجمهور)



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مستقبل المرسى - النادي البنزرتي

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين - مستقبل سليمان

ملعب المتلوي

نجم المتلوي - قوافل قفصة



الاحد 2 جوان 2024

ملعب يحدد لاحقا

الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان