بطولة الرابطة 1 (مرخلة تفادي النزول): برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة لمنافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 1 والاحد 2 جوان القادم بداية من الساعة الثالثة والنصف ظهرا :
السبت 1 جوان 2024
ملعب المرسى (دون حضور الجمهور)
السبت 1 جوان 2024
ملعب المرسى (دون حضور الجمهور)
مستقبل المرسى - النادي البنزرتي
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين - مستقبل سليمان
ملعب المتلوي
نجم المتلوي - قوافل قفصة
الاحد 2 جوان 2024
ملعب يحدد لاحقا
الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان
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