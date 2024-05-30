الرابطة1 : الاتحاد المنستيري يستضيف النادي الصفاقسي في صراع الوصافة

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في حوار مثير رهانه مركز الوصافة، يستضيف الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة النادي الصفاقسي صاحب المركز الرابع بمجموع 9 نقاط غدا الجمعة بملعب مصطفى بن جنات لحساب الجولة الثامنة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



ورغم غياب الجمهور بسبب العقوبة المسلطة من قبل الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة على جماهير الاتحاد المنستيري، فان المباراة مرشحة للكثير من الندية والتشويق في ظل حرص الفريقين على مواصلة نتائجهما الايجابية في اتجاه بلوغ اهدافهما المرسومة في نهاية الموسم الحالي.





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ويتطلع الاتحاد المنستيري الى تكرار انتصاره ذهابا على النادي الصفاقسي بهدف دون رد وتاكيد انتصاره الباهر في الجولة السابقة على حساب النادي الافريقي برباعية نظيفة بما يمكنه من تدعيم موقعه في المركز الثاني المؤهل الى رابطة الابطال الافريقية خلال الموسم القادم وتقليص الفارق الى نقطتين مع المتصدر الترجي الرياضي الذي تنتظره مهمة صعبة يوم الاحد امام النادي الافريقي في دربي العاصمة.

وبقيادة حارس مرماه الدولي بشير بن سعيد، سيعول فريق عاصمة الرباط في مسعاه للاطاحة بضيفه على صلابة خط دفاعه المتين الذي لم يقبل سوى هدفين منذ انطلاق مرحلة التتويج وبقيت شباكه عذراء خلال المباريات الثلاث الفارطة واعتماد عنصر المباغتة في البناء الهجومي عبر حسن توظيف امكانيات الثلاثي فيصل المناعي واحمد الجفالي وبلال ايت مالك.

وفي الجهة المقابلة، يدخل النادي الصفاقسي المواجهة وعينه على النقاط الثلاث للالتحاق بمنافسه في جدول الترتيب العام وتعزيز حظوظه في سباق الحصول على المرتبة الثانية التي ستفتح له ابواب العودة للمشاركة في رابطة الابطال الافريقية الغائب عن اجوائها منذ سنة 2021.

ومنذ قدوم المدرب محمد الكوكي، عرفت نتائج فريق عاصمة الجنوب تحسنا ملموسا وهو ما مكنه من تحقيق نتائج طيبة امام ثلاثي العاصمة بالفوز على النادي الافريقي 3-1 والتعادل مع الترجي الرياضي 1-1 والملعب التونسي صفر-صفر بما ساهم في اعادة الثقة بين اللاعبين والانصار وتجاوز مخلفات البداية الصعبة في مرحلة التتويج والاقصاء المبكر من الدور السادس عشر للكاس على ارضية ميدانه امام مستقبل المرسى.

واذا كان الاتحاد المنستيري يعرف بصلابة مراسه على ميدانه الذي لم يتذوق عليه اي خسارة بهذه المرحلة فان النادي الصفاقسي يعتبر من الفرق التي تحذق بدورها اللعب بعيدا عن قواعدها بعد ان نجح في المحافظة على سجله خاليا من الهزيمة في كافة تنقلاته السابقة في نفس هذه المرحلة ما يجعل المباراة مفتوحة امام جميع الاحتمالات.