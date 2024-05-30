بطولة الرابطة 1 -سيف الورتاني يدير مباراة الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي

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قررت الادارة الوطنية للتحكيم تعيين الحكم سيف الورتاني لادارة المباراة المؤجلة بين الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي التي ستدور غدا الجمعة بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير دون حضور الجمهور لحساب الجولة الثامنة من منافسات مرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم .

وسيساعد الورتاني في ادارة المباراة التي تنطلق على الساعة الخامسة والنصف مساء، كل من وائل الحناشي ووسيم الحناشي بينما سيشرف على غرفة "الفار" الحكم جلال السحباني.